للحاق برمضان.. محمد سامي يصور "البرنس" في موقعي تصوير بنفس الوقت

يصور المخرج محمد سامي، المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "البرنس" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويواصل المخرج، التصوير بشكل يومي مكثف للانتهاء من آخر مشاهد العمل خلال أيام قليلة، ليكون أول الأعمال التي يتمّ الانتهاء منها قبل الشهر الكريم.

ووضع المخرج محمد سامي خطة لتصوير باقي المشاهد خلال أسبوع واحد، من خلال فتح موقعي تصوير بمكان واحد في الوقت ذاته، وما إن ينتهي المخرج من الأول، يصبح الثاني جاهزًا للتصوير، على أن يتمّ الانتهاء من آخر المشاهد يوم السبت المقبل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذي تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذي طرح مطلع شهر.