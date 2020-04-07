"الطيران" تعيد تعقيم طائرات الرحلات الاستثنائية للحد من انتشار كورونا

واصلت كل من الشركة الوطنية لمصر للطيران وشركة إير كايرو عمليات تعقيم طائراتها، وخاصة التي قامت برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران، حيث شملت الإجراءات تعقيم مقرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجي للطائرات.

يأتي ذلك فيما واصلت وزارة الطيران المدني تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ضوء الخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس، وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس، والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.

وجرى تعقيم مركز العمليات المتكامل بأقسامه المختلفه بالإضافة إلى تعقيم وتطهير صالتي سفر ووصول داخلي وجميع المكاتب الإدارية بمبنى الركاب، رقم (1) بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تقدمها الوزارة لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة الصحية.

وتواصل الوزارة المتابعة الدورية لتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية على جميع شركاتها وهيئاتها التابعة لمواجهة فيروس كورونا، والوقاية منه حرصا على سلامة جميع العاملين داخل قطاع الطيران المدني.