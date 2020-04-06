حركة تغييرات محدودة بين قيادات مصر للطيران

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، قرارا بتكليف الطيار حسن منير للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتكليف كل من المحاسب محمد يوسف للعمل رئيسا للقطاع المالي، والطيار محمد غريب للعمل رئيسا لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران.

كما أصدر الطيار رشدي زكريا، قرارا بتكليف كل من الطيار شريف إبراهيم للعمل مديرا عاما للتدريب الجوي بقطاع العمليات الجوية، والمحامية الهام شاكر للعمل مديرا عاما للشؤون القانونية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتقدم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالشكر والتقدير للقيادات السابقة علي جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.