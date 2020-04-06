الرئاسة: السيسي وجه بسرعة صرف إعانات عمال اليومية بدون تكدس أو زحام

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة إيجاد آلية لصرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة دون تعرضهم للتكدس والزحام حفاظا على حياتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الرئيس وجه بشكل مباشر بعمل آلية واضحة وسريعة من أجل التوصيل السريع لهذه الإعانات لمستحقيها، والتي سيتم صرفها بقيمة 500 جنيه لكل عامل لمدة 3 شهور.

وأوضح راضي، أن تحرك الدولة السريع هو نتيجة للإصلاحات الاقتصادية ونتاج عمل 5 سنوات من الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله الشعب المصري.

وأكد راضي أن الدولة أصبحت تملك قاعدة بيانات كبيرمن المستفيدين من البطاقات التموينية، وكذلك قاعدة بيانات 100 مليون صحة، وقاعدة بيانات تكافل وكرامة، مشددا على أن الإجراءات الاقتصادية هي السبب في توفير الدولة لـ100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.