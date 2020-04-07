"العاملين بالسياحة": إجراءات قانونية ضد أي منشأة تقوم بتسريح العمالة

قال ممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا، مشيدًا باجراءات الحكومة من أجل الاحتفاظ بالعمالة، وتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للعاملين، فضلًا عن اتخاذها عدة قرارات اقتصادية للحد من هذه الآثار.

ووجه "محمدي"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وانحيازه إلى عمال مصر، مشيرًا إلى جهود وزيري القوي العاملة والسياحة، وتواصلهما مع أصحاب المنشآت السياحية، ودعوتهما للاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريحها، وتقديم يد العون للنهوض بالمنشآت السياحية، وصرف منح للمتضررين من العمالة.

وأكد رئيس النقابة، في تصريحات له، أن وزارة السياحة قامت بتعميم منشور على كافة المنشآت السياحية، حذرت فيه من اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى تسريح العمالة، وأن أي منشأة ستخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا الي أن وزير السياحة شدد على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة الفندقية حتي يكون القطاع السياحي على أتم استعداد للتشغيل الفندقي بأعلى معدلات الجودة والكفاءة في فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية، وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، بعد انحسار الأزمة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد.