العناني: كورونا سبب أعباء لمصر.. ومليار ونصف دولار خسائر السياحة فقط

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في اجتماع اليوم، وهي مع انفراجة الأزمة تكون الفنادق جاهزة ونظيفة والطرق أيضا، "عاوز السياحة ترجع أفضل مما كانت".

وشرح العناني: "السياحة أول شهرين في 2020 كانت معدلات متميزة جدا للسياحة، و2019 شهدت أعلى إيراد للسياحة في تاريخ السياحة المصرية، وكان المنتظر أن تكون 2020 عاما استثنائيا في السياحة".

وأوضح العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن قرار وقف السياحة وتعليق الطيران جاء حفاظا على سمعة مصر السياحية، وضمن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها مصر، ومصر خسرت مقابل هذه الإجراءات مليارات الدولارات، "السياحة والآثار بس كانت بتدخل مليار دولار في الشهر، وبقالنا شهر ونص مفيش سياحة، والسياحة علشان تقوم تاني لازم نقضي على الفيروس، والدول المصدرة للسياحة تكون قضت على الفيروس، ونحن في انتظار هذه اللحظة".