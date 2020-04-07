الإنسانية وقت الحظر.. 5 قصص حدثت بعد السابعة مساء

حظر حركة المواطنين الجزئي، كان أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أسفر عن مواقف عديدة، أبرزت شهامة ومروءة المصريين في الأزمات، ومساعدتهم للغير.

الإنسانية تجلت بأبهى صورها في وقائع عدة، سواء من أشخاص عاديين أو من مسؤوليين، خاصة خلال فترة الحظر التي تستمر منذ السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وتستعرض "الوطن" 5 مواقف منها:

موقف إنساني من ضابط شرطة في أثناء الحظر

بمروءة وشهامة ابن البلد، تجلى موقف إنساني لضابط شرطة أثناء الحظر، عندما أرسل المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، ورئيس كمين شرطة بشارع شيراتون بدائرة قسم أول الغردقة، سيارته الخاصة لتوصيل عائلة مكونة من رجل وزوجته، ومعهما طفلان، إلى منزلهم بعد الساعة السابعة مساءً، عقب بدء الحظر، لأنهم لم يجدون مواصلات تعيدهم إلى منزلهم.

تأخر قطاري سكة حديد.. والدولة تعيد المواطنين لمنازلهم

تابع وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، نقل ركاب قطاري 983 و981 القادمين من أسوان إلى محطة رمسيس بالقاهرة الساعة 11.30 مساء الجمعة والساعة 1.20 بعد منتصف الليل مجانا.

جاء ذلك بعدما تأخر القطارين ووصلوا إلى محطة مصر في رمسيس في وقت متأخر بعد الحظر، لذا خصص وزير النقل 3 أتوبيسات سوبرجيت، لتوصيل الركاب ممن يستقلون القطارات التي وصلت بعد موعد الحظر إلى منازلهم.

مبادرة شاب لدعم جيرانه كبار السن بشراء طلبات المنازل بعد الحظر

دشن أحمد سالم أحد الشباب المتطوع بمحافظة بورسعيد، حملة الإلكترونية عبر صفحته الشخصية على موقع فيس، سماها "شايفك.. متنزلش، يدعو فيها شباب محافظته بالالتزام بتعليمات الحظر المقرر من الدولة.

وطبع أحمد ورقة ليراها سكان عمارته الكائنة بحي المناخ في بورسعيد، كتب عليها: "أي حد عايز يشتري حاجة يقولي وأجمع طلبات العمارة كلها عشان نقلل الزحام"، تاركًا معها رقم هاتفه الشخصي ليقدم المساعدة لمن يحتاج من جيرانه لحين انتهاء الأزمة الحالية.

ضابط ينقل "سيدة حامل" بسيارة الشرطة إلى المستشفى خلال الحظر

انتقلت زوجة شابة إلى مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، تحتاج إلى عملية ولادة عاجلة، قادمة من مدينة كفر الدوار بالبحيرة، وذلك خلال ساعات حظر التجوال المفروض، ودخلت الحالة المستشفى مستقلة سيارة ضابط شرطة كان موجود بأحد الأكمنة بكفر الدوار، وفور مشاهدته سيارة أجرة تُقل سيدة حامل وزوجها ومعهما آخرين، هرول إليهم لمعرفة سبب صراخ السيدة الموجودة بالسيارة، وبعد أن عرف أنها حامل وفي حالة وضع، أرسل معهم سيارة شرطة لتسهيل مرورهم على الأكمنة المختلفة حتى وصولوا من محافظة البحيرة إلى محافظة الإسكندرية.

مساعدة رجل في علاج طفلته وقت الحظر

ساعدت الخدمات المعينة بدائرة قسم شرطة النزهة ، أحد الأشخاص وابنته 14 سنة، حينما طلب المساعدة للوصول إلى المستشفى لإصابة ابنته بضيق فى التنفس، فى وقت الحظر، وعلى الفور تم توفير سيارة شرطة واصطحابهما للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الإسعافات اللازمة للطفلة وتم إعادتهما لمنزلهما بعد التأكد من المستشفى من تحسن حالتها.