بديل رئيس الوزراء البريطاني لا يتبع نهجه الصادم مع كورونا

كلف بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، بأن يحل محله حتى يتجاوز إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد أن نُقل إلى العناية المركزة أمس إثر تدهور حالته الصحية.

ويبدو أن راب لن يسير على نفس النهج الذي سار عليه جونسون منذ بدء تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، إذ اعتمد الأخير على إلقاء خطابات صادمة لشعبه يعبر من خلالها عن صعوبة الوضع الذي تمر به بريطانيا والعالم، وعلى النقيض، حرص راب في خطابه يوم أمس، على بعث رسالة طمأنينة لشعبه، واعدا إياهم بتخطي الأزمة.

وقال راب: "الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لهزيمة الوباء، وبتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والخطط الموضوعة، سنمضي قدما وسنتجاوز الأزمة".

بوريس جونسون كان معروفًا بخطاباته الصادمة عن الوباء، إذ يعد تصريحه في بداية الأزمة: "استعدوا لفراق أحبائكم"، ضمن أشهر التصريحات التي خرجت عن الوباء منذ تفشيه في العالم.

وفي الـ29 من مارس الماضي، قال جونسون لمواطنيه: "نحن نعلم أنّ الأمور ستتجه إلى الأسوأ"، مستطردا: "قبل أن تبدأ بالتقدم".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" أفادت نقلا عن مصادر، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لا يزال واعيا، بعد نقلة إلى العناية المركزة في محاولة للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تلقى إمدادات أكسجين طوال يوم أمس، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

ونُقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة، مساء أمس، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.