المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط يجتمع عبر الفيديو كونفرانس

عقد المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة مستجدات الأوضاع الحالية وطبيعة سير العمل في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تلقي بظلالها على القطاعات كافة.

ناقش الاجتماع أسلوب مكتب الإعلام في هذه الفترة الحرجة والتي تحتم إحداث تعديلات في الاستراتيجية العامة لطبيعة العمل الإعلامي داخل كل الجهات.

وقالت وفاء المتولي مدير المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإعلام في مثل تلك الأزمات يضطلع بدور توعوي كبير؛ وهو ما نسعى للمشاركة فيه بفاعلية عبر المنصات الإلكترونية المتعددة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تعمل بكامل طاقتها لتوعية متابعيها وتعريفهم بآخر مستجدات أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، وكذلك فيما يخص الإرشادات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأشادت سماح إبراهيم مسؤول العلاقات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمدى التعاون الذى يبديه محررو الصحف ومعدو البرامج التلفزيونية، مقدمة لهم الشكر على هذا التعاون الدائم وتعاملهم بمهنية طوال الوقت.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لديها عدد من المنصات الإلكترونية الفاعلة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة: فيس بوك، إنستجرام، تويتر، يوتيوب، ولينكيد إن.