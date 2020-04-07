التباعد والكمامة..كيف تطبق الدولة طرق الوقاية من كورونا خلال مؤتمراتها

ترك مسافة كافية لا تقل عن متر بين الأشخاص وتجنب التجمعات، مع الحرص على ارتداء الكمامة الطبية، أهم تعليمات وزارة الصحة المصرية والصحة العالمية، ضمن نصائح عدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، اتبعها قادة الدولة المصرية في مؤتمراتهم التي ظهروا بها خلال الفترة الماضية في ضوء متابعة مهامهم في إدارة الأزمة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مرتديا "كمامة"، خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة الفيروس، إلى جانب الالتزام بقواعد وإجراءات التي نادت بها منظمة الصحة العالمية وملتزما بقواعد التباعد الاجتماعي بين الحاضرين كافة.

كما ظهر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع وكبار مسؤولي القوات المسلحة بـ"الكمامات الطبية"، مطبقين الإجراءات الصحية من خلال تباعد المسافات بينهم.

خلال الفترات الماضية اتبع المسوؤلون بالدولة طريقة الاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت منعا للتجمعات والاختلاط، اتباعا لتعليمات الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي 22 مارس الماضي، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، متبعين إجراءات التباعد بينهم في المسافة.

وتطرق الرئيس في حديثه إلى أزمة فيروس كورونا، وذكر أن أزمة كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله، ولم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم.

وفي نهاية مارس الماضي، عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك، وذلك عن طريق تقنية برنامج "زووم"، وخلاله تم مناقشة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بدءً من الرمال بجميع مراحله بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

الخميس الماضي الموافق 2 من أبريل الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، منعا للتجمع والاختلاط، ووجه خلاله عدة رسائل شكر وتقدير لعدد من الجهات بالدولة، التي اتخذت إجراءات في ضمن الخطة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "مدبولي"، خلال اجتماعه بطريقة "الفيديو كونفرانس"، أنه سيتم توجيه ألف عيادة متنقلة للمصانع ومواقع الأعمال والإنشاءات لتقديم الخدمة الطبية، حال ظهور أية إصابات، مضيفاً: "همنا الأساسي الحفاظ على صحة المواطن المصري، ولا يتطور إلى سيناريوهات قاتمة زي مبنشوفها في عدد من الدول الأخرى".

كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعا من المحافظين بطريقة "الفيديو كونفرانس" أيضا، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا.

توصيات من رئيس جامعة حلوان لـ"اتحاد الطلاب" في اجتماع أونلاين

الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عقد الأحد الماضي، اجتماعًا "أون لاين"، عن طريق برنامج Zoom، مع رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، لمناقشة الصعوبات التي تواجه طلاب الكليات، أثناء تطبيق منظومة التعليم عن بعد.

وناقش "نجم" كيفية تلقي المحاضرات، عبر وسائل التواصل المختلفة، المتعلقة بسير العملية التعليمية، وذلك في إطار خطة جامعة حلوان، وسعيها الدائم، للتواصل مع الطلاب، لإزالة العقبات التي تواجههم، في عملية التعليم عن بعد، في ظل الظروف الطارئة المصاحبة لفيروس كورونا المستجد.

العظة الأسبوعية للبابا تواضروس لأول مرة دون حضور شعبي

في منتصف مارس الماضي، ولأول مرة، ألقى البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية، في اجتماع الأربعاء بتاريخ 18 مارس، من المقر البابوي بالقاهرة، دون حضور شعبي، وتحدث في عظته عن الرياء في الإيمان، محذرا الأقباط منه.

وأعلن "تواضروس"، في وقت سابق، استمرار الاجتماع مع عدم السماح بحضور أي فرد من الشعب القبطي، على أن تذاع العظة الأسبوعية على الهواء مباشرة، من خلال القنوات الفضائية القبطية، وذلك بدءً من عظة تاريخ هذا اليوم، حتى 8 أبريل الجاري.