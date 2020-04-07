التموين: ركود الأسواق في الربع الأخير من 2019 سبب صمودنا أمام كورونا

قال المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن التجارة الداخلية في مصر شهدت ركودا في الربع الأخير من عام 2019، ما زاد المخزون من السلع لنحو 6 أشهر الآن، "دخلنا 2020 بمخزون كبير بسبب عدم تحرك السوق بنهاية 2019 وهو الأمر الذي جعل السوق المصرية تصمد خلال أزمة فيروس كورونا".

وأضاف حسام الدين، خلال حواره مع الإعلامية مفيدة شيحا وسهير جودة، ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "cbc" أن الحكومة تستعد لشهر رمضان قبلها بنحو 4 أشهر ولدينا مخزون خاص بشهر رمضان بخلاف المخزون الاستراتيجي.

وتابع حسام الدين أن مصر لديها مخزون استراتيجي كبير يتراوح مابين 3 أشهر و6 أشهر، موضحا أن الصوامع التي يتم تخزين المخزون الاستراتيجي بها تكلف الدولة أموالا كثيرة جدا "ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرا عليها وعلى اهتمامه ببناء الصوامع".