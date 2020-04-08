وزيرة الصناعة: نراقب أوجه صرف قروض دعم المصروفات التشغيلية

نفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تكون أزمة كورونا أثرت على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على إطلاقها.

وتوقعت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن تتأثر المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل أو بآخر بسبب تداعيات فيروس كورونا وتداعيات بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حريص على استمرار العمل والحفاظ على العمالة، مشيرة إلى أن الجهاز يتيح قرضا استثنائيا لتمويل المصاريف التشغيلية لدفع الالتزامات على أصحاب الأعمال، مؤكدة على أن الجهاز يراقب أوجه إنفاق هذا القرض.

وأشارت إلى أن القرض يمكن أن تحصل عليه المشروعات الخدمية مثل المطاعم، بشرط ألا يقل فيه عدد العمال عن 5 عمال بحد أقصى 500 ألف جنيه وحد أقصى للمشروعات الصناعية مليون جنيه، مشددة على ضرورة تقديم قائمة بأسماء العمال ورواتبهم وأن تكون هذه الرواتب مسجلة في دفاتره من قبل، وأن الرد سيكون خلال 3 أيام وتحويل الأموال للحساب المصرفي أو منحه شيكا بنكيا لصرف القرض، ويمكن الحصول على القرض على مراحل مع متابعة أوجه الصرف عبر فروع جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.