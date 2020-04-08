محمود مسلم: إشادة شعبية بأداء الحكومة في مواجهة كورونا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن إدارة الدولة المصرية لأزمة انتشار فيروس كورونا، تعد من أفضل الأمور التي حدثت، حيث إنها اتسمت بالتدرج على مستوى تصعيد الإجراءات، مؤكدا أن هناك إشادة شعبية كبيرة بأداء الحكومة والنظام في التعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف مسلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المعروض على شاشة "TEN"، أن هناك رضا شعبيا على إدارة الأزمة، حيث يشعر الناس بأن كل شيء يحدث بدراسة وعلم، موضحا: "مفيش قرارات فورية، لكن طول الوقت فيه اجتماعات ودراسات وأخذ بكل الآراء، ثم إصدار القرارات".

وتابع: "الناس كانت مستعجلة على قرارات، لكن حصل تأني في إصدارها، ولما أُصدرت الناس ارتاحت وأشادت بهذا الأمر".

وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وينعقد اجتماع على مستوى رئاسي أو حكومي في هذه الأزمة: "حتى الآن مصر من البلاد المستقرة، وأدعو الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن ننجو من هذه الأزمة التي عصفت بدول كبرى، وتعتبر علميًا أفضل من مصر".