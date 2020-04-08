نائب كرداسة: توزيع سلع تموينية وأدوية ووجبات على اهالي المعتمدية مجانا

أكد النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، التابعة لها قرية "المعتمدية" والتي جرى فرض حجر صحي تام عليها، أن الدولة تقوم بدورها في حماية أهالي المعتمدية بكل جد، وجرى اتخاذ هذا القرار من وزارة الصحة حفاظا على صحة أهالي القرية، فهذا القرار في صالح المواطنين وليس ضدهم، وهذا أمر طبيعي بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "حساسين" لـ"الوطن"، إن مواطن "المعتمدية" ريفي بسيط وليس لديه اهتمام بالوباء المستجد، ولذلك أقول له إن هذا الفيروس هو وباء عالمي أصاب دول العالم العظمى قبلنا وتفشى في جميع أنحاء العالم، ولم يسلم منه دولة عظمى أو نامية، مضيفا: "نحن لم نترك أهالي القرية، فهم أهلنا واخواتنا وأبنائنا".

وأشار "حساسين" إلى أن وزارة التموين ستقوم بارسال سيارات الخضروات والمنتجات التموينية بجوار الكردون الأمني على مداخل القرية، مؤكدا أن هناك شباب من القرية تطوع لتوزيع تلك الوجبات والشنط التي خصصتها وزارة التموين على المنازل، وتوصيل العقاقير والأدوية لمرضى السكر والأمراض المزمنة حتى لا يخرجوا من المنزل، وكل هذا مجانا من الدولة، وذلك للحفاظ عليهم.

وأوضح "حساسين" أنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومدير أمن الجيزة الذي تواجد معنا منذ السادسة مساء الثلاثاء عقب بداية العزل على القرية، حيث أوضحوا الصورة بالكامل، مؤكدين أن القرية سيجري إمدادها بالوجبات الجاهزة وسيجري توزيعها على الأهالي "لحد باب البيت"، وذلك حسب قوله.

كما أكد أن الموظفين أو العمال بالقرية لم يذهبوا إلى عملهم، وهذا أمر لابد من تنفيذه، مشيرا إلى أن العاملين يحصلون على مستند موثق من المجلس المحلي أو مديرية الأمن، وفيه ما يثبت فرض عزل صحي على القرية، مؤكدا أن المرتبات سارية والإجازة مدفوعة الأجر سواء قطاع عام أو خاص: "اتطمنوا هتاخدوا فلوسكم وانتوا في البيت".

جدير بالذكر أن نتائج التحاليل أثبتت إصابة 9 من أبناء القرية بفيروس كورونا وفقا للمصادر الرسمية، وسط تخوفات من تفشي فيروس كورونا بين أبناء القرية، وهو ما دفع الحكومة لفرض حجر صحي تام على قرية المعتمدية لا يدخل إليها أحد ولا يخرج منها أحد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع نقل الفيروس لأبناء القرى المجاورة.