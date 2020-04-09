بريد الوطن.. وحدة سكنية ضمن المطلقات

أنا سيدة مصرية الجنسية، فلسطينية الأصل، تزوجت من أحد الأشخاص وأنجبت منه ولداً فى السادسة عشرة من عمره، وبنتاً فى الخامسة من عمرها، وبعد عدة مشاكل وقعت بينى وبين زوجى الذى كان يعاملنى بقسوة وقع الطلاق، وقام طليقى بطردى أنا وأولادى فى الشارع، ولجأت للإقامة فى شقة والدى بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وكلى أمل أن أحصل أنا وأولادى على شقة تسترنا ضمن الشقق التى تخصصها وزارة الإسكان للمطلقات، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحى وأولادى وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة للمطلقات.

كوثر عبدالحى محمد حسن - عين شمس - القاهرة

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