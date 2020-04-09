الطقس اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا.

الطقس في مصر

كما يتوقع الخبراء أن يسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين ومن مترين إلى مترين ونصف المتر على التوالي والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، يسود نهاراً أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت، مع ظهوربعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً تنشط أحيانا، وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهاراً طقس حار و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة، فيما يسود ليلاً طقس معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.