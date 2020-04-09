هل يثبت فيروس كورونا على الملابس؟.. أستاذ مناعة يرد

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الأجسام الصلبة يثبت عليها فيروس كورونا، بينما القماش المصنوع من النسيج لا يثبت به الفيروس بنفس الدرجة، وفترة تواجد الفيروس به يكون أقصر مقارنة بالأجسام الصلبة.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه طالما أن الشخص بعيد عن مصدر عدوى فلا يوجد مشكلة للملابس.

وأشار إلى أن الجهاز المناعي يعمل بقرار من "كابينة القيادة" وهي العقل، موضحا أن هناك علاقة وثيقة بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز المناعي.

وكشف عن أن الوقاية هي خط الدفاع الأول من فيروس كورونا، ولكن الوقاية لابد أن يتبعها الاختبارات، لأن الناس أعداء ما يجهلون، وكلما زادت معرفة بعدوك، زاد تقييم هجومه جيدا وزادت استعدادات المقاومة ضده، والحقيقة أن الإنسان يحاول أن يجعل له حياة كاملة تضمن لها تقوية مناعته ضد الفيروسات والجراثيم والميكروبات، لذلك لابد من تحديد أسلوب حياة لمواجهة فيروس كورونا.