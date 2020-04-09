متعاف من كورونا: المستشفيات تقدم خدمة طبية هي الأفضل في العالم

قال الدكتور ناصر لوز رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وأحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، إنّ الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات المصرية لمصابي كورونا، هي الأفضل في العالم.

وأضاف لوز، في مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عبر برنامج سكاسب، أنّه يعمل في المجال الطبي منذ 40 عاما، ومن خلال عمله تابع العمل في مستشفيات العالم، لكنه لم ير خدمات تقدم للمرضى مثلما يحدث في المستشفيات المصرية.

وتابع أنّه عندما شعر بالإصابة بفيروس كورونا، تواصل مع الخط الساخن 105، وبعد تأكد الأعراض، تم إرسال سيارة إسعاف نقلته لأحد مستشفيات الحميات، وبعد إجراء التحاليل نقل إلى مستشفى العزل، حيث توجد فرق أطباء مدربة على أعلى مستوى، وتقدم خدمتها على مدار الساعة، والطبيب كان يدخل إليه في الثالثة فجرا للاطمئنان عليه ومتابعة درجات الحرارة مع التمريض.

وتابع رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية: "يجب أن نساعد العاملين في المجال الطبي، بالتوجه مباشرة لتلقي العلاج بمجرد الشعور بالأعراض، ولا يجب ألا ننتظر حتى اللحظات الأخيرة، ويجب ألا نخفي المرض كل لا يزيد حجم الأزمة".