"ماتت أثناء العلاقة".. اعترافات المتهم بالتخلص من جثة عشيقته بدمياط

أدلى الشاب المتهم بالتخلص من جثة سيدة بإلقائها بجوار صندوق قمامة بمدينة دمياط، باعترافات تفصيلية، أثناء عرضه على جهات التحقيق.

واعترف المتهم قائلا: "مش أنا اللى قتلتها.. هي ماتت لوحدها.. ماتت من شرب المخدرات.. ماتت أثناء العلاقة.. خفت من الفضيحة.. شيلت الجثة ورميتها علشان أبعد الشك عني.. بس ده كل اللى حصل".

وأكد المتهم أثناء مثوله أمام المحكمة لنظر قرار تجديد حبسه، أنه كان على علاقة غير شرعية بالمجنى عليها، وكانت تتردد عليه لإقامة علاقة معه وتعاطي المواد المخدرة.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت المحكمة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن كشفت التفاصيل الكاملة للواقعة التى بدأت بالعثور على جثة سيدة بجوار صندوق قمامة بمدينة دمياط، وكشفت التحريات أنه بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث، وبدأت في فحص الجثة، وتبين أنها لسيدة عشرينية، وليس بها أي إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات والطب الشرعي أنها من متعاطي المواد المخدرة.

وعقب المعاينة ومناظرة النيابة للجثة، قررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب، وتبين أن المجني عليها تدعى "ش . ا" 23 عاما، كانت تقيم مع عشيقها في إحدى الشقق بمدينة دمياط، وعثر على جثتها، وبعد فحص القوات الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، واستجواب شهود العيان، توصلت إلى تحديد هوية الجاني، المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، وتبين أنه عشيقها ورصدته الكاميرات في مكان الواقعة وقت معاصر للعثور على الجثة.

وجرى استئذان النيابة العامة، والقي القبض على المتهم بمعرفة قوة أمنية من المباحث تحت قيادة العميد هشام رشاد رئيس مباحث دمياط، والعقيد أحمد سلامة وكيل إدارة البحث الجنائي، وتبين من خلال المناقشة أن المتهم "عمرو" 30 عاما، نجار، وأنه مقيم في مكان قريب من العثور على الجثة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان يعاشر المجني عليها وماتت أثناء العلاقة، فقرر التخلص من جثتها.

وأضاف المتهم قائلا: "المجني عليها كانت تقيم معه، وكانت تتعاطى المخدرات"، سجلت القوات ما جاء على لسان المتهم، وجرى إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.