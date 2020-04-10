أستاذ مناعة: يجب توفير حجر صحي للأطباء بالمستشفيات الجامعية

قال عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة، إن الكثير من المواطنين في الأماكن الشعبية والنائية والقرى الصغيرة "واخدين الموضوع ببساطة شديدة"، ويتصرفون بسلوكيات ليست صحيحة.

وأضاف "مصباح" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر" والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه قد بدأ الأطباء يصابون بالمرض، ويتمنى أن توفر كل مستشفى جامعي عنبرا للحجز بالنسبة للأطباء، لأنهم أولى الناس بالخدمة الطبية، بحكم أنهم يخدمون المواطنين، موضحا أنه وإذا كان مريض الحساسية يعاني من سيلان في الأنف، أو انسداد الجيوب الأنفية أو مصاب بحساسية في الجيوب الأنفية أو الصدر، فلا بد من أن يلتزم بالحصول على العلاج، وبعض مضادات الحساسية، وتجنب الأماكن المزدحمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتأكد من غسل اليدين، أما إذا عانى المريض من جفاف الحنجرة أو البلعوم يجب أن يبلغ الخط الساخن.

وأكد أنه وبالنسبة لأعراض المرض قد تكون الكحة ببلغم أو جافة، وهناك فرق بين هذه الأعراض عند الأطفال والشباب وكبار السن، وهناك تطور معين للعدوى يختلف عن الآخر، وهناك أوراق بحثية عن هذا الأمر، حيث أن الأطفال والشباب لا يتعرضون لمضاعفات تؤدي إلى وفاتهم، مشيرا إلى أن الفترة الأخطر للمرض هي فترة ما قبل ظهور الأعراض، بنحو يومين، وليس فترة النقاهة كما يسأل البعض.