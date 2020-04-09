محافظ جنوب سيناء يطالب بعدم زيادة عمالة المشروعات عن 36 عاملا

تابع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الطور، يرافقه اللواء نادر العشماوي و احمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، للوقوف علي مراحل التنفيذ بها.

ووجه محافظ جنوب سيناء بمرور سيارات من مديرية الصحة، للكشف على العمال في مواقع الانشاءات بالمشروعات الجاري تنفيذها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد المحافظ على ألا يزيد عدد العاملين بالموقع عن 36 عاملًا يوميًا، منعًا لعدم التزاحم واستمرار دفع عجله الإنتاج، على أن يجري تسليم موقع مشروع ممشى أهل مصر الجاري إنشائه بمدينة الطور، وافتتاحه قبيل شهر رمضان.

وقال محافظ جنوب سيناء، أنه جاري انشاء عدد من المشروعات القومية بمدينة الطور، وعلى رأسها مقر جامعة الملك سلمان، وكورنيش المدينة، بطول 3 كيلو مترات، وتطوير الشاطئ العام وإقامة 10 شاليهات به، وحمام سباحة وبرجولة كبيرة وعدد من الملاعب الشاطئية.