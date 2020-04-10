"فودة" يترأس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات جنوب سيناء

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فاعليات الاجتماع الدوري، للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجاري العمل بها علي مستوى مدن المحافظة، وذلك بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والادارات بالديوان العام المعنين فقط بتلك المشروعات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع اتخاذ الاجراءات الوقائية، أثناء تنفيذ المشروعات ومتابعة ومراجعة المشروعات الجارية، وموقف المشروعات الجاري اقامتها ومشروعات الخطة الاستثمارية، وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

كما شدد المحافظ على تواصل حملات الرقابة التموينية، ولضبط الأسعار والتصدي لأي محاولة لرفع الأسعار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، واتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين، وحث رؤساء المدن على استمرار تقديم الخدمة لمستحقيها من المواطنين.

وأكد المحافظ على شن حملات يومية، لإزالة جميع التعديات على أرض الدولة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بعرضهم علي النيابة العسكرية، تحت إشراف ومسئولية رؤساء المدن، وعرض تقرير يومي مفصل يتضمن عدد حالات الازالة بكل مدينة ومساحتها.

كما تابع المحافظ الموجة الثانية، من حملات الرش والتطهير والتعقيم، للمنشآت الخدمية والحيوية، والمصالح الحكومية، والشوارع بمدن وقرى ووديان وتجمعات المحافظة، في إطار خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد ـ 19".

واكد المحافظ على اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم ، الخاصة بالمشروع البحثي الذي يتقدم به الطالب بديلًا عن أداء امتحان نهاية مرحلة التعليم الأساسي، ووجه بالنشر عبر إذاعة جنوب سيناء ووسائل التواصل الاجتماعي، للتعريف بالخطوات اللازمة لذلك حرصا على مصالح طلاب المحافظة.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للإنشاءات الجارية بالمساجد الجديدة بمدينه طور سيناء، وهما مسجد الروضة بالطور الجديدة، ومسجد خالد بن الوليد بمنطقه ابني بيتك .