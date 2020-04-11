الإسكان: بوابات تعقيم لسلامة العاملين في المشروعات القومية

كشف عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه بمجرد ظهور فيروس كورونا على المستوى العالمي، تم وضع خطة استباقية عاجلة، داخل وزارة الإسكان، لضمان سلامة العاملين في المشروعات القومية، التي تقوم بتنفيذها في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف خطاب، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مدينتي العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، بهما أكبر تجمع للعمالة، حيث أن العاصمة بها نحو ٢٥٠ ألف عامل يوميا يعملون في العديد من المواقع المختلفة بها، لهذا لتأكد من سلامتهم تم وضع بوابات للتعقيم على جميع مداخل المدينة، لتعقيم العاملين، وأخرى أيضا لتعقيم السيارات التي تنقل المعدات والإمدادات، وسيارات الموردين، كما تم إصدار تعليمات مباشرة لجميع شركات القطاع الخاص الذي تعمل في مشروعات الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة العمال، والتأكد من قياس درجات الحرارة لهم قبل دخولهم المواقع يوميا، وتعقيم أماكن تجمعات العمال أثناء تناول الوجبات، والتأكد من التطهير اليومي للمواقع العمل، والمعدات التي يتبادلها ويعمل عليها العمال علي مدار اليوم.

وتابع خطاب، أن هذه التعليمات أيضا تم إصدارها لجميع رؤساء الأجهزة وشركات المياه والصرف الصحي، حيث أن العمل في هذه المرافق يسير على مدار الساعة، بالتأكد من عمليات التعقيم المستمرة لجميع المنشآت والمعدات.

وأشار متحدث الإسكان، إلى أن الوزارة لها ٤٠ مدينة جديدة، يتردد عليها آلاف المواطنين يوميا، لإنهاء إجراءات الحصول على تراخيص، ومع بداية ظهور الفيروس تم التوجيه مباشرة من الوزير بتطهير كل المدن يوميا، خاصة أماكن التواصل اليومي مع الجمهور، لحماية العاملين والمواطنين المترددين عليها.