الزراعة: مصر توسعت في القمح.. ونحتاج 5 ملايين فدان للاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع المديريات، بوزارة الزراعة، أن هناك 3 ملايين و402 ألف فدان للقمح هذا العام، وهناك توسعا كبيرا في زراعة القمح منذ فترة الثمانينات، موضحا أنه في عام 1981 كانت مصر تزرع مليون و400 ألف فدان، أي أن هناك 2 مليون فدان زيادة في زراعة القمح، خلال الأربعين عاما الماضية.

وأضاف يوسف، خلال لقاء مع برنامج، ( صباح الخير يا مصر) ، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذه المساحة أفادتنا كثيرا، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة، مشيرا إلى أننا نستورد سنويا نحو مليون طن من القمح، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي يجب أن تصل المساحة المزروعة إلى 5 ملايين فدان.

وتابع، رئيس قطاع المديريات بوزارة الزراعة، أن معهد البحوث الزراعية، قد استنبط تقاوي جديدة من القمح تحقق إنتاحية عالية للفدان، ويقاوم كافة التغيرات المناخية المختلفة، وهذا رفع إنتاجية الفدان لنحو 20 أردب، وتقرر بيع أردب القمح الواحد ب700 جنيه للمزارعين، كما أن الأسمدة الخاصة بمحاصيل القمح تأتي على قائمة اهتمامات الوزارة، حيث يتم توفيرها بشكل مستمر للمزارعين في الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصة أن المناطق المزروعة موزعة على عدد كبير من المحافظات.

وأشار يوسف، إلى أن وزارة الزراعة تعمل على العديد من الملفات الحيوية، لتوفير كل المنتجات والسلع الاستراتيجية للمواطنين، ما بين إنتاج زراعي وإنتاج حيواني، لافتا إلى أن الوزارة قامت بمجهود كبير خلال فترة الطقس السيئ لتقليل الخسائر في المزروعات، وذلك من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيها لمتابعة الموقف في كل محافظات الجمهورية.