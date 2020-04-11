البحرين تجلي 165 من رعاياها بالقاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة خاصة استثنائية تقل 165 مواطنا وطالبا بحرينيا كدفعة أولى عائدين إلى مملكة البحرين، بسبب فيروس كورونا المستجد، وضمن الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لعودة رعاياها من الدول بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، ستسير رحلة أخرى خلال الأيام المقبلة لتسهيل مهمة رجوع عدد آخر من أبناء المملكة الراغبين في العودة إلى لبلادهم، مشيرة إلى أن مكتب الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمسافرين قبل سفرهم، كما وفر لهم أدوات الحماية الشخصية من معقمات وكمامات وقفازات طبية، فيما قدمت مصر للطيران للخدمات الأرضية الخدمات اللازمة للإقلاع والهبوط .

وحرص هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية على الاطمئنان على متابعة سير إجراءات مغادرة الرحلة من مطار القاهرة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وتوجه سفير مملكة البحرين بالقاهرة، بالشكر للدولة المصرية، على تعاونها في تسهيل رجوع المواطنين البحرينيين للمملكة، متمنيا موفور الصحة والسلامة للجميع.