"البنك الأهلي" يكسر كل الأرقام التاريخية ويحقق صافي أرباح 20.2 مليار جنيه في عام واحد!

أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى تحقيق البنك صافى أرباح بعد الضرائب بلغت قيمتها 20.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقارنة بــ10.1 مليار جنيه فى يونيو 2018 بنمو 100%.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن إجمالى المركز المالى للبنك ارتفع إلى 1.6 تريليون جنيه فى يونيو 2019 مقارنة بـ1.5 تريليون جنيه فى العام المالى السابق عليه، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليارات جنيه مقارنة بـ92.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، وهو ما يدعم بشكل قوى الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.

هشام عكاشة: البنك يضخ تمويلات بقيمة 92 مليار جنيه خلال 9 أشهر لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطنى.. ويحصد 15 جائزة دولية

وأضاف: «استمرت محفظة القروض بالبنك فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ545 مليار جنيه فى يونيو 2019، أى بزيادة قاربت الـ100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلى حصة سوقية تجاوزت الـ30%، ساهم من خلالها فى دعم وتنشيط الاقتصاد القومى».

وأوضح «عكاشة» أن محفظة قروض الشركات الكبرى ارتفعت بنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه فى مارس 2020، مقارنة بـ414 مليار جنيه فى يونيو 2019، كما ارتفعت التمويلات غير المباشرة بالبنك إلى 195 مليار جنيه.

وتابع: ونتيجة لاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والدولية، حافظ البنك على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance وذلك كأفضل بنك على مستوى أفريقيا فى مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.

"أبوالفتوح": حققنا الريادة فى "التجزئة المصرفية" بخطة مدروسة

من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن مصرفه وضع خطة استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت تمويلات البنك لها نحو 65 مليار جنيه فى نهاية مارس 2020، مقارنة بــ57 مليار جنيه فى يونيو 2019، بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف أنحاء الجمهورية وبشكل خاص فى محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت 48% من إجمالى عدد العملاء.

وفى مجال التجزئة المصرفية، قال «أبوالفتوح» إن البنك الأهلى يعد أول من وضع خططاً طموحة لتطويرها، حيث وصل إجمالى محفظة البنك فى التجزئة المصرفية إلى 98.4 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ73.2 مليار جنيه فى يونيو 2019.

وفيما يتعلق بودائع العملاء، أوضح أن الحصة السوقية لودائع البنك بلغت أكثر من 31%، حيث وصل إجمالى الودائع بنهاية مارس 2020 إلى نحو 1.416 تريليون جنيه، مقارنة بــ1.196 تريليون جنيه فى يونيو 2019، بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.

واستكمل: «وحققت أرصدة شهادات البنك 923 مليار جنيه فى مارس 2020، بلغ نصيب الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 15%، ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم إصدار ما يجاوز 80% منها باستخدام الوسائل التكنولوجية».

فى السياق نفسه، قالت داليا الباز، نائب رئيس البنك، إن مصرفها يحتل الريادة فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، التى تمثلت فى إطلاق فروع الخدمة الإلكترونية لأول مرة فى مصر، والتى وصلت إلى 10 فروع حتى الآن ويخطط البنك للوصول بها إلى 25 فرعاً بنهاية 2020، بالإضافة إلى توليه نشر الثقافة المصرفية، حيث بلغ عملاء الأهلى نت للأفراد 2.3 مليون جنيه فى فبراير 2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019، وبنحو 58.5 ألف عميل شركات، وكذا 3 ملايين محفظة إلكترونية، كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكى الذى أحدث طفرة فى الصيرفة الإلكترونية بالبنك.

وأضافت: «ولتدعيم دوره القومى فى مجال التمويل العقارى فقد بلغ إجمالى محفظة البنك فى هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقارى نحو 8.6 مليار جنيه لعدد 81.8 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، و13.5 ألف عميل جديد عن يونيو 2019 بهدف دعم خطط الدولة فى توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطى ومحدودى الدخل الذين تم توجيه 95% من إجمالى المبادرة لخدمتهم».

ودعماً لمبدأ الشمول المالى، أوضحت «الباز» أن إجمالى عدد عملاء البنك وصل إلى 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى مقارنة بــ12.4 مليون عميل فى يونيو 2019، أى بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، ما يعكس ثقة العملاء فى «بنك أهل مصر»، فيما وصل إجمالى شبكة الفروع إلى ما يجاوز الـ510 فروع ومكاتب ووحدات مصرفية فى جميع أنحاء الجمهورية.

نرمين شهاب: قدمنا 6 مليارات جنيه لدعم المجتمع

وقالت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، إن إجمالى مساهمات البنك الأهلى فى مجال المسئولية المجتمعية وصل إلى 6 مليارات جنيه خلال خمس سنوات، تدعيماً لدوره المتنامى فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، وكونه أكبر المؤسسات المالية فى مصر فى هذا الملف.

وأوضحت أن سياسة البنك تركزت فى دعم ثلاثة محاور رئيسية، وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، بالإضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى القدرات الخاصة، حيث بلغ إجمالى مساهمات البنك خلال العام المالى 2018/2019 نحو 1526 مليون جنيه.

إنجازات حققها البنك فى 2020

أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك استمرار احتفاظ البنك الأهلى المصرى بالمركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة، وذلك لعدد 6 صفقات تمويلية بقيمة 15.4 مليار جنيه مصرى.

كما حصد البنك الأهلى المصرى أيضاً المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بدور وكيل التمويل فيها وذلك ضمن مؤسسات وبنوك دولية، حيث استطاع البنك إدارة أربع صفقات بقيمة 14 مليار جنيه مصرى وحصة سوقية وصلت إلى 19.82% من إجمالى القروض المشتركة فى قارة أفريقيا، فضلاً عن حصول البنك على المركز الثالث أفريقياً عن القروض المشتركة التى قام فيها بدور المرتب الرئيسى، والمركز الرابع عن القروض المشتركة التى قام البنك بدور مسوق التمويل فيها.