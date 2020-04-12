برلماني عن واقعة شبرا البهو: تخوفوا من وضعهم بالحجر

وجه فوزي فتي، عضو مجلس النواب عن "أجا" بمحافظة الدقهلية، الشكر للأجهزة الأمنية التي تعاملت بحنكة مع تجمهر بعض الأهالي قريتي "شبرا وقرموط البهو"، خلال دفن جثة طبيبة بمقابر القرية، موضحا أن المعترضين لم يتجاوزا الـ100 فرد، بينما الجميع كانوا متضامنين مع المتوفاة وزوجها، نظرا للسمعة الحسنة التي تتمتع بها الأسرة.

وأضاف "فتي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن أهالي القريتين، يزيد على 10 آلاف نسمة، ومجموعة من 50 إلى 100 فرد، هم من كانوا معترضين ومتخوفين، ولكن 99% ممن ظهروا في الصور متضامين مع المتوفاة وزوجها.

وتابع: "الأهالي قالوا لي أننا سنوضع تحت الحجر الصحي، حال دفن الجثمان بمقابر القرية، فقلت لهم هذا أمر غير صحيح على الإطلاق"، لافتا إلى أن هناك من روج لهذه المعلومات، ما دفع قلة للاعتراض، مشددا على أن عادات وتقاليد المصريين، لا تتفق مع الرافضين مطلقا.