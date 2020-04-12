جمعة عن رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة: "سوء تربية أفزرت شوية عيال"

استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، دفن جثمان طبيبة في مقابر القرية، بعد أن وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن هذه مشكلة وأزمة الأسر، التي لم تُربي أبنائها، وهم مجموعة من الشباب، لم يتلقوا تعليما أو تربية مناسبا.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن ما حدث ناتج عن سوء تربية، أفرزت "شوية عيال"، على حد قوله، فالمتوفى بسبب فيروس كورونا، يُحتسب شهيدًا، وما حدث هو بؤرة فساد، ويجب على الجميع أن يقدم واجب العزاء في وفاة الطبيبة، ومصر ستتجاوز الأزمة بقوة، فما حدث ليس من أخلاق المصريين.

وأوضح مفتي الجمهورية سابقًا، أن النبي ذكر 21 شخصًا منزلين منزلة الشهيد، جاء من بينهم من مات بهدم، أو غرق، أو حريق، أو المرأة أثناء الولادة، أو المبطون، فالمبطون من مات بعلة داخل جسده، سواء بمرض أو فيروس.