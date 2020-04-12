فيديو.. طلعت: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ300 ألف شخص غدا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات إنه تم إرسال رسائل لحوالي 300 ألف شخص من مستحقي منحة العمالة الغير منتظمة، وتضمنت الرسالة موعد الصرف والجهة التي من المقرر أن يصرف منها، إما البريد أو الينك الزراعي، ومن حقه الصرف من أي فرع تابع للجهة المقرر له الصرف منها، ولكن ليس من حقه الصرف من جهة أخرى بخلاف التي تم تحديدها له "لو جالي رسالة للبنك أروح لأي فرع بنك لو جالي رسالة للبريد أروح لأي جهة بريد".

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المواطن يذهب لجهة الصرف بجهاز محموله الذي استقبل عليه الرسالة، وبطاقة الرقم القومي أصل وصورة، "هيبقى فيه مسؤل على باب المنفذ يتأكد من الرسالة ومن بيانتها، وهناك مقاعد مخصصة للجلوس والإنتظار لقدوم الدور المخصص له، ويستلم كل مواطن المنحة ومعها كارت فيزا بحساب باسمه في البريد أو البنك الزراعي لإستلام المنحة الشهرين القادمين الكترونيا".

وتابع طلعت أن من لم يستلم المنحة المخصصة له في الموعد المحدد يتنظر لحين وصوله رسالة أخرى ولايتحرك قبل ذلك، "الفلوس مش هتروح على أي مستحق.. محدش يقلق"، كاشفا عن رقم الخط الساخن 142 المخصص للإستعلام عن ميعاد وجهة الصرف.

واستكمل طلعت أن الحسابات التي تم فتحها للمواطنين تصبح ملك للمواطن بعد انتهاء الأزمة وبعد انتهاء منحة العمالة الغير منتظمة، ويتم الصرف في الفترة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا.