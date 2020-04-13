"الاتصالات" توضح تفاصيل وطريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه تم عمل نظام تكنولوجي متكامل من أجل صرف المنحة، مشيرًا إلى أن 1.5 مليون شخص سيستلمون المنحة خلال 4 أيام.

وأوضح طلعت أنه سيتم إرسال رسالة للهواتف المحمولة للمواطنين قبل موعد الصرف بـ24 ساعة وتحدد مكان الصرف سواء أقرب مكتب بريد أو أقرب منفذ للبنك الزراعي المصري.

وأكد طلعت أن من تصله رسالة بالصرف من مكتب البريد يمكنه الصرف من أي مكتب بريد وأن من تصله رسالة أن منفذه في البنك الزراعي يمكنه الصرف من أي فرع للبنك، مشددًا على أن من سيصرف من البريد لا يمكنهم صرف المنحة من البنك والعكس صحيح.

وأوضح طلعت أن المستفيد سيتسلم المنحة ومعها كارت إلكتروني من أجل صرف منحة الشهر المقبل والذي يليه من أي ماكينة صراف آلي.

وعن خطوات الصرف، قال طلعت إن المواطن يجب أن يصطحب بطاقته الشخصية وصورة لها والهاتف الموجودة عليه الرسالة، مشددًا على أن عدم وجود الرسالة أو عدم اصطحابه للهاتف الموجودة عليه لن يمكنه من الدخول للمنفذ.

وأشار طلعت إلى أن من يريد معرفة موعد ومكان صرف المنحة يتصل بالخط الساخن 142 وسيخبروه بموعد ومكان الصرف، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال رسائل لمن تخلفوا عن الصرف لتحديد يوم آخر لصرف المنح الخاصة بهم.

وأكد طلعت أنه تم التنسيق مع المحافظين من أجل إقامة سرادقات ووضع مقاعد للمستفيدين، لافتًا لوجود عدد من المتطوعين للتنظيم وحتى لا يحدث تكدس أو زحام.