عمرو أديب عن منحنى كورونا: "مش عاوزين يحصل تراك.. عايزينه تيك تاك"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر يُعد مطمئن وجيد، متوقعًا أن تُسجل مصر خلال الـ 17 يوما المقبلين حتى نهاية شهر أبريل ارتفاعًا في الإصابات ولكن يجب أن تكون عدد الإصابات في منحنى أفقي وتزيد بشكل بطيء وليس بشكل متسارع، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، أنه يخشى وقوع تُسونامي من الإصابات، حيث إن دول كثيرة حدثت فيها ذلك، ولكن في مصر لا نريد أن نرى قفزات في عدد الإصابات، حيث إن ذلك يُنهك النظام الصحي في مصر، وسيؤدي إلى زيادة عدد المصابين في المستشفيات، "منحنى الإصابة بكورونا طالما طالع بالراحة يبقي تمام.. مش عايزين يحصل تراك عايزينه تيك تاك".

وتابع: "إحنا دلوقتي ماشيين بشكل جيد، وعندنا فرصة تتنفس، أرجوكم تراك دي منستحملهاش ولا أي حد تاني يستحملها، أمريكا فيها 2000 وفاة في اليوم الواحد، وأكبر دولة في العالم ومش مستحملة".