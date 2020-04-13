الصحة العالمية: لا توجد دراسة عن انتقال كورونا من البشر للحيوان والعكس

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن توصيات المنظمات الدولية لمواجهة فيروس كورونا تتم من خلال تواصل علمي عالمي وليس بناء على دراسات جغرافية أو محلية: "لازم يتم التجميع حتى يصل العلماء إلى كيفية المواجهة على مستوى العالم".

وأضاف "جبور" خلال مؤتمره الصحفي مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه وحتى الآن لم تصل أية تاكيدات بإصابة حيوانات أليفة سوى "قطتين"، وحتى الآن مازالت الدراسات قيد البحث حتى تتأكد المنظمة من إصابة هاتين القطتين، موضحا أنه يجب على مربيين الحيوانات الأليفة بالمنازل اتخاذ الإجراءات الوقائية والحفاظ على النظافة الشخصية وكذلك نظافة الحيوان: "أنا عندي حيوانات أليفة في البيت، ويجب أن نحميه ونحمي حالنا، ونهتم بالحيوانات الأليفة".

وأكد أن ما تم تداوله مؤخرا من طرد للحيوانات الأليفة من المنازل وتسميمها كان عمل غير إنساني ولا يمكن أن يحدث مرة أخرى: "الحيوانات الأليفة اللي بالبيت وتتعامل مثل سكان البيت لا خوف عليها"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أية دراسة تفيد انتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات الأليفة أو العكس.