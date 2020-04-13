غلق 156 منشأة مخالفة وإعدام14 طن أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائيه للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة فيها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالف منها واتخاذ اللازم قانونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية شنت حملات مكبرة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، خلال شهر مارس، أسفرت عن ضبط 10 طن و 800 كجم أغذية مختلفة لسوء التخزين، كما تم إعدام 14 طن و 222 كجم أغذية عبارة عن "خضروات ، فواكهة، أسماك، مشروبات " لتغير في خواصها الطبيعية ، وتم سحب عدد 3316 عينة من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد1124 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد 156 منشأة غذائية مخالفة، لعدم وجود ترخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات، ووجود خطر داهم علي صحة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين فضلا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات.