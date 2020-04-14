شيخ شباب "شرم الشيخ" يطالب بمساعدات لأهالي الوديان العاملة بالسياحة

قال حسن سالم شيخ شباب شرم الشيخ، وأمين شباب حزب مستقبل وطن، إن موجة وباء كورونا تسببت فى كساد سياحى غير مسبوق، حيث إن النشاط توقف بشكل كامل بعكس الأزمات السابقة التى كانت السياحة تتأثر فيها بشكل جزئى مع وجود السياحة الداخلية، مشيراً إلى أنه قام بمعاونة بعض المتبرعين من الأهالى بجمع الحقائب الغذائية وتوزيعها على الأهالى فى الوديان والجبال والذين كانوا يعيشون على اليساحة وركوب الجمال، قائلاً: "أنا عارف الناس اللى موجودة فى الوديان حالتهم صعبة إزاى لأن هم أهلى وحالهم صعب بعد توقف السياحة، ولذلك هم بدأوا يهتموا برعى الغنم"، لافتاً إلى أن الأهالى استفادوا بشكل كبير من مياه الأمطار والسيول التى هطلت خلال الأسابيع الماضية.

ويضيف "سالم" إن أمانة الحزب قامت بجمع التبرعات أيضاً وعمل حقائب غذائية من حبوب غذائية ومواد أساسية وتوزيعها على أهالى وادى مندر والوديان التابعة لها، مثل وادى سبيتة ووادى الشرفة وغيرها، بالإضافة إلى وادى العاط، موضحاَ أن بعض الأهالى فى الوديان الصحرواية كانوا يعتمدون على مخلفات الفنادق فى غذاء حيواناتهم، ولأن الفنادق توقفت بشكل كامل، فإن حالتهم أصبحت سيئة للغاية ويحتاجون المساعدة خاصة وأنهم خلف الجبال بعيدين عن الأعين، قائلاً: "الناس فى الوديان والصحارى محدش شايفهم ولذلك بنطلع لهم الجبل الأول كانوا بيسترزقوا من السياحة بالجمال والشغل دلوقتى مافيش قدامهم حاجة، وعلشان كدة وصيت على ناس يجيبوا عربيات خضار وتطلع ليهم فوق، وأنا بشجع وبناشد الناس وعايز صوتى يوصل للجميع علشان يعملوا يشاركوا فى الخير".,

ويطالب شيخ شباب شرم الشيخ، الحكومة بتعويضات للأهالى الموجودين فى الوديان، وكذلك نشطاء المجتمع المدنى بالنظر إلى أهالى الوديان الصحراوية الذين كانوا يعيشون على أرباحهم اليومية من السياحة، وتخفيف الإيجارات على المواطنين الذين يسكنون فى مبانى تابعة للحكومة مثل منطقة "الرويسات" على أن يتم تأجيل الإيجار 3 أشهر لتخفيف العبء على المواطنين.