بعد 51 عاما.. البحث عن الشيخ سالم العرباوي الذي أنقذ طيارا مصريا

حكى اللواء طيار نبيل فؤاد، موقفا لن ينساه بسبب شخص من عرب سيناء أنقذه من الموت عام 1969، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال فؤاد، إنه كان يقود طائرة وتعرضت للقصف من طائرة فانتوم واضطر للنزول منها بواسطة المظلة ليجد نفسه في وسط جبال عتاقة بالبحر الأحمر.

وأوضح فؤاد أنه استيقظ بعد يوم من تعرضه للسقوط على صوت الطائرات التي كانت تبحث عنه ولم تصل له، لافتا إلى أنه سار من يوم الإثنين ليوم الخميس ليبحث عن أي وجه من وجوه الحياة في الصحراء لإنقاذه ولكنه لم يتمكن حتى يأس وجلس وخلع زيه العسكري وحفر لنفسه قبر ثم أخرج المصحف الذي أهدته له خطيبته وبدأ في قراءة القراءن ولكنه لم يستطيع بسبب الإجهاد.

وأضاف أنه وقتها سمع صوت جمل وتوقع أن هذا الصوت "تهيؤات" ولكنه فؤجي بجمل يركب عليه شخص عرباوي فجري نحوه، وتذكر أنه لا يرتدي زيه العسكري فرجع ولبس ملابسه وأخبره أنه طيار مصري وسقط من الطائرة.

وأشار إلى أن الشاب كان يدعى سالم وأخبره أن العين السخنة على بعد يومين مسير بالجمل وأعطاه المياه ونقله لخيمتهم، حيث لم يستطيع أن يتناول الطعام وأن والدة سالم أعطته كوب من اللبن بالملح وأنه بعدما تناول هذا الكوب استطاع الأكل مرة أخرى.

وأوضح أن سالم اصطحبه بعدها لأقرب نقطة مراقبة وسلم نفسه فيها، مشيرا إلى أن والدته تواصلت مع الشؤون المعنوية بالقوات الجوية وطلبت البحث عن سالم والوصول له ولكنهم لم يجدوه.

ولفت إلى أن والده الذي كان يعمل طبيبا بوزارة الداخلية طلب من هجانة سجن بني سويف البحث عن الشيخ سالم ولم يجدوه لافتًا إلى أن هذا الشخص أنقذ حياته.

وناشد فؤاد المشاهدين من يعرف طريق الشيخ سالم الذي أنقذ حياته أن يوصله به ليشكره على إنقاذه لحياته منذ 51 عاما.

من جانبها طالبت الفنانة إسعاد يونس من جمهورها ومتابعيها من يصل للشيخ سالم المقيم في منطقة جبال عتاقة أن يرسل للصفحة الرسمية للبرنامج أو صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أو "انستجرام".