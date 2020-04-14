تاجر فراخ كلمة السر.. أديب يكشف تفاصيل إصابة 45 من أسره واحدة بـ كورونا

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن إصابة 45 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أسرة واحدة توفي من بينهم ثلاث حالات في منطقة بهتيم، وذكر أن من بين تلك الأسرة ممرضة تعمل في مستشفى بهتيم وتتعامل مع مرضى وزملائها الممرضين.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن هناك روايات عديدة حول تلك الواقعة، ولكن الرواية الصحيحة والواقعية هو أن الحالة "زيرو" في الأسرة رّجل مُسن يعمل تاجر فراخ في سوق شعبي وهو وراء نقل الإصابة لأسرته، وقال: "طبعا منعرفش بقى الراجل ده خالص كام واحد في شغله بالسوق"، محذرا المواطنين من التواجد في الأماكن المزدحمة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وتابع: "أبقى راجل مجنون لو جيت في يوم لاقيت واحد ماشي رايح شغله أو رايح مصنعة أو مستشفى أو الموقع العسكري بتاعه أقوله انت رايح فين، أو فين الكمامة، الناس بتروح بشكل مضطر، رغم أن الصين قالت لو عاوزين تقضوا على الفيروس تماما أقفلوا البلد بنسبة 80% لمدة شهر".