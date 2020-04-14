إياد نصار يكشف تفاصيل "ليالينا": سياسي عن فترة الثمانينيات

تحدث الفنان إياد نصار عن مسلسله الجديد "ليالينا"، والمنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وقال نصار، خلال لقائه "عبر سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إنه بقي 15 يوم على انتهاء تصوير المسلسل، مشيرا إلى أنه جرى تعديل السيناريو من أجل تسريع وتيرة إنجاز العمل وعدم مط مدة التصوير لتجنب التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح نصار أن المسلسل يحكي عن حقبة زمنية معينة وهي قراءة تاريخية لتلك الحقبة التي شهدت إغتيال الرئيس السادات، مشيرا أن هذه الحادثة غيرت كثيرا في مسار الاحداث عربيا وعالميا، مشيرا إلى أن المسلسل يأخذ زاوية أخرى حيث يتناول المواطن المنتمي للطبقة المتوسطة في هذه الفترة.

وأضاف: "ليه بقول الطبقة المتوسطة لأن أنا من أبناء الطبقة دي"، معتبرا أن الطبقة الوسطى ظلت لفترة طويلة بطلا في مشاهد المجتمع، حيث كانت هي من تحاسب الطبقة الأعلى وتوعي الطبقة الأقل.

وأشار نصار إلى أنه كان حريصا على تبني مشاريع الأعمال الفنية المهتمة بهذه الطبقة في كثير من الأعمال بداية من حواديت الشانزلزيه وأفراح القبة مضيفا: "أنا مهووس بالعودة للتاريخ ليس متحفيا لكني أرقب دائما البحث عن مواطن الخلل عبر التاريخ في هذه الطبقة".

وأكد نصار أنه لا يخشي مواجهة الأغمال الفنية في رمضان المقبل، لافتا إلى أن مسلسله يعتبر مسلسل سياسي: "إحنا مش بنلعب كورة حتى لو روج بعض الفنانيين ده لكن إحنا بنستهدف المشاهد أكثر من الممثل لأن التنوع في مصلحته في النهاية فالنهاية والفيصل هو المادة المقدمة من المشروع للمشاهد وتقاطعه مع ثقافة المشاهد"، مشيرا إلى أن الأعمال الفنية ليست تنافسية بل تكاملية والمسلسل يحمل في طياته نقاش مهم حول حقبة تاريخية أثرت في السنوات التي أعقبتها".