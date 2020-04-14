إياد نصار: الحياة صعبة في زمن كورونا ونلتزم بالحظر في تصوير أعمال رمضان

علق الفنان إياد نصار على ظروف التصوير الحالية في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفرض حظر التجوال، موضحا أن عملية التصوير في ظل الحظر تجري في مواعيد محددة، وفقا لظروف التصوير، لاستكمال أعمال رمضان الفنية لموسم 2020.

وقال نصار، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "الحياة صعبة في زمن كورونا وتحتاج لحذر شديد والحياة صعبة في الأيام دي ومحتاجة إنك تخاف على الناس إللي حواليك أكتر ماتخاف على نفسك.. وبالتالي تصوير الأعمال الفنية صعب جدا ويحتاج لحذر شديد هذه الأيام بكافة الاحتياطات لإنجاز الأعمال الفنية".

وأضاف أن الأمر ليس سهلا، "لكن نحاول إتمام الأعمال العالقة لموسم رمضان 2020 بقدر الإمكان"، مشيرا إلى أن عملية التصوير في ظل حظر التجوال تتم في مواعيد محددة، وفقا لظروف التصوير ومواقعه.

وأوضح أنه، تجري عملية التصوير إما من الصباح الباكر حتى موعد الحظر أو من بدء الحظر حتى صباح اليوم التالي حسب ظروف المشاهد، مؤكدا التزامهم بالحظر.

وتابع: "التصوير في هذه الأيام صعب لكن نحاول التعامل مع الوضع الراهن بحذر ودقة شديدة من خلال الاحتياطات اللازمة عبر تجنب التجمعات واستخدام كافة المستلزمات من كمامات وقفازات وغيرها عبر شركات الإنتاج وأيضا على كل فنان أن يكون لديه الوعي الشخصي"، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية تعتمد على الوعي الشخصي قبل القانون والمسؤولية الفردية تجاه الأسرة والمجتمع.