أكد الفنان إياد نصار إنه لا يضغط على أبنائه في تربيتهم وذلك خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال نصار: "أنا بحاول قدر الإمكان مع أولادي إني مقولهومش اعمل ومتعملش على قد ما يكون فيه فكرة أي مشكلة هتحصل معاك في حياتك هكون أول شخص جنبك عشان متقلقش وبعدين هنتكلم ونشوف انت الغلطان ولا لا وهعاتبك".

وأضاف أن أن لديه ابنة "إيثار" تبلغ من العمر 14 سنة ولديه "آدم" ويبلغ من العمر 11 سنة بينما أصغر أبنائه "نوح" وعمره 4 سنوات.

وتحدث نصار عن التحديات التي واجهته في استخدام التكنولوجيا الحديثة ضاربًا المثل بوسائل التواصل الاجتماعي والذي اعتقد لفترة أنها غير مهمة وكان لا يجيد التعامل معها "حسيت إنه من العند إني أقول إنها مش مهمة وبحس إني لسه مش عارف أتعامل معاها وفيه ناس متطورة أكتر".