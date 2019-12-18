إياد نصار: دخولي مصر مغامرة والحمد لله إني خضتها صح

اعتبر الفنان إياد نصار أن خوض المغامرة المدروسة لا يخذل صاحبها أبدًا وذلك خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال نصار إنه يعتبر دخوله للعمل في الوسط الفني في مصر "مغامرة" وأنه ترك حياته الآمنة في الأردن وجاء لأصعب سوق فني في الوطن العربي، لافتًا إلى أنه دائمًا يقول: "الحمد لله أنا خضت المغامرة الصح".

وأوضح نصار أنه خريج كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك قسم الرسم وكان يعمل كرسام قبل دخوله الوسط الفني: "في حياتي كنت أعرف أني برسم ولما دخلت الكلية وقابلت الزملاء في قسم التمثيل لقيت التمثيل جوايا أكتر"، مؤكدًا أنه لم يمارس الرسم بعد تخرجه وبدأ التمثيل على خشبة المسرح مباشرة.