الأطباء: 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد.. و20 ألفا لكل طبيب يصاب بكورونا 

قرر كل من اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، نظراً لجائحة كورونا التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات؛ أحياناً تصل إلى الوفاة، دعم حالات الوفاة بـ100 ألف جنيه والمصاب بـ20 ألف جنيه.

ونص قرار مجلس نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية ما يلي:

1- صرف 20 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو (بشري، أسنان، صيدلي، بيطري) يصاب بالكورونا؛ شريطة أن يكون ممارساً للمهنة داخل الجمهورية ويتمّ حجزه بإحدى مستشفيات العزل.

2- صرف 50 ألف جنيه من إتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يستشهد بسبب الكورونا شريطة أن يكون ممارسًا للمهنة داخل الجمهورية.

3- صرف 50 ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشري يستشهد بسبب الكورونا شريطة أن يكون ممارساً للمهنة داخل الجمهورية.

نقابة الأطياء تطالب مجلس الوزراء بإضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء

وأكّدت نقابة الأطباء أنَّ هذا مجرد دعم نقابي معنوي، مشددة على أنَّه "لا شيء يعوض المصابين أو أسر الشهداء"، مجددة مطالبتها مجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما طالبت نقابة الأطباء الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقاً لما تمّ الإعلان عنه عند بداية الجائحة.

وأكّدت نقابة الأطباء أنَّ الفريق الطبي مازال يتحمل مسؤولياته في الصفوف الأولى؛ دفاعًا عن الوطن الغالي من خطر الوباء.