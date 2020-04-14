الجزائر: الأرقام المسجلة في العاصمة لا تستدعي الحجر الكلي

قال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، إنّ الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا، لا تستدعي فرض حجر كلي.

وكشف الوزير الجزائري، اليوم، في تصريح للإذاعة الوطنية، عن أنّ الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها، مشيرا إلى أنّ "الجزائر تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وأعلنت الوزارة أمس، تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1983.

وقالت إنّه جرى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فبلغ 601، وتتصدر الجزائر الدول العربية من حيث عدد الوفيات بالوباء.