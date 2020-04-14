صحة النواب: زايد أكدت استعداد مصر للمرحلة الثالثة لكورونا

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، هيئة مكتب لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، بمقر الوزارة، في ضوء متابعة آخر الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وضم وفد لجنة الصحة بالبرلمان، الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، الدكتور عبدالمنعم شهاب وكيل اللجنة، الدكتور عصام القاضي وكيل اللجنة، والدكتور سامي المشد، أمين سر االلجنة.

وقال الدكتور عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنّ اللقاء تناول الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والاستعدادات المطروحة حال زيادة الإصابات.

وأضاف شهاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّ وزيرة الصحة أكدت أنّ الدولة مستعدة جيدا وتتخذ الاحتياطات اللازمة في حالة الوصول للمرحلة الثالثة، لكننا نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة، وأن تنجح الدولة في محاصرة الوباء ومنع انتشاره.