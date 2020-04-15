برلماني: الإخوان لا ينتمون لأي دين.. وأطلب غلق معامل التحاليل المضللة

علق محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، على تعامل قوات الأمن المصري، مع الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية، ما أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي، إلى جانب مقتل 7 إرهابيين.

وقال زين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "عملية خسيسة قذرة من الجماعة التى لا تعرف دين أو إسلام ولا تنتمى إلى أى دين موجود".

وأضاف أن الشعب المصري، على ثقة تامة بأن دولته ستسحق الإرهاب، وتحافظ على أمن واستقرار الوطن، معتبرًا أن الشهداء هم أسباب قوة الدولة المصرية.

من جهة أخرى، قال زين، إن المعامل الخاصة تستغل أزمة أزمة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وخوف المصريين على صحتهم، وتقوم بعمل تحاليل للفيروس للمواطنين بمبالغ طائلة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية التى تعلنها الدولة بشكل مستمر، مضيفًا: "التحليل بمبالغ كبيرة تصل إلى 2900 جنيه".

وأكد زين، أنه بتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة من أجل غلق هذه المعامل، مشيرا إلى أن هذه المعامل تضلل المواطنين وتجذبهم من خلال موقع إلكترونى يزعم أن التحاليل مجانية ولكن عندما يذهب المواطن يجده بمبالغ ضخمة.