أول فيديو من أمام منزل الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي

نشرت فضائية "TEN"، أول فيديو من أمام منزل الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي شهيد الأمن الوطني، الذي توفى إثر تبادل إطلاق نار مع عناصر خلية إرهابية.

ويظهر في الفيديو، تجمع بعض المواطنين أمام منزل الشهيد، تواجدوا لمواساة والده ووالدته.

بينما تحدث أحد الحضور قائلًأ: "الشارع ده كله كان واقف على رجل وكل الناس بتعيط لانه وحيد أمه وأبوه الله يرحمه".

والشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن، ومجموعة إرهابية تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وزوجة الشهيد هي أمينة ماهر مصطفى شريف، من موالد الأول من مايو عام 1987، حاصلة على ليسانس حقوق، وربه منزل لا تعمل.

والشهيد الراحل له ابنتين، الأولى مريم محمد فوزي الحوفي مواليد 2013، والأخرى خديجة الحوفي من مواليد 2016.

ووالد الشهيد بالمعاش وكان مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا، من مواليد الأول من نوفمبر عام 1951، ووالدته وفاء محمد علي مهنا، موظفة بوزارة العدل سابقا، وحاليا على المعاش، ومن مواليد 25 مايو عام 1956.