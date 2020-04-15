"مصيلحي" يوجه رسالة للمواطنين بخصوص شم النسيم: حرام ننشر المرض في يوم

وجه الدكتور على مصيلحي وزير التموين، رسالة للمواطنين: "من فضلكو ممنوع التجمعات وممنوع الحدائق العامة والشواطئ والحفلات يوم شم النسيم.. حرام في الأسبوع الثامن، محافظين على وضعنا، ونيجي في يوم نضرب المرض فينا.. من فضلكو الإلتزام في المنازل والسلع كلها موجودة أقعد في بيتك، وكلم أصحابك وعيلتك في التليفون".

واضاف وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه من الوارد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أخذ قرارت بخصوص شم النسيم: "100% ستمنع التجمعات منعا باتا ولن يسمح بذلك بأي صورة من الصور.. ممكن 10 يزعلوا بس 100 يتقذوا إنما لا يمكن أن نسمح بذلك".