ابنة هشام بركات: "روح والدي دايما معايا.. بتوجع كل ثانية على فراقه"

دخلت المستشارة مروة هشام بركات، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال تذكرها والدها الشهيد الراحل هشام بركات النائب العام سابقًا، خلال نعيها المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقالت " بركات"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التلفزيون المصري": "والدي عايش معيا وكل شهيد عايش مع أسرته ويقويهم، روحة مش بتروح مني وما زال حي، روحه معايا في كل حاجة، علمني حاجات كتير اوي، ربنا يصبر كل أم شهيد وزوجة شهيد لأن زوجة الشهيد تعتبر بطلة، وأم الشهيد لازم تكون قوية لأن ابنها كان قوي وراجل وفدى بلده فهو جاي من رحم أم قوية".

وتابعت: "أرض البلد دي مرويه بدماء الشهداء، إحنا عايشين بيهم وبسببهم، مفيش بيت في مصر مش موجوع، مفيش بيت في مصر مفهوش شهيد، لقب الشهيد كبير أوي، مش كلمة سهلة الواحد يعديها، شهيد يعني راجل قرر أنه يستغنى عن كل حاجة عشان بلده، شهيد يعني عائلة كاملة عايشة تتوجع كل ثانية على فراقهم،يعني أب وأم ربوا وكبروا شافوا ابنهم راجل بيضحي بدمه".