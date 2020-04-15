ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في "صفط تراب" بالمحلة إلى 23 حالة

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا بقرية "صفط تراب" بمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، إلى 23 حالة إيجابية عقب اكتشاف 5 حالات جديدة إيجابية بالقرية، ونقلت سيارات الإسعاف كافة المصابين إلي العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام لاستكمال كافة مراحل العلاج .

وأعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته العاجله إلي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، بالتنسيق الكامل مع الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بضرورة استكمال مراحل نشر فرق مكافحة العدوي ومسؤولي إداره التثقيف الصحي ومفتشي الأغذية بكافه بؤر تفشي عدوي وباء كورونا بنطاق القرية .

كما شدد محافظ الغربية علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من خلال منح أبناء أسر وعائلات قرية صفط تراب إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لمنع الاختلاط وتفشي الوباء، عقب وفاة سيدة وأصابه 22 آخرين من أبناء القرية .

من جانب آخر، واصلت فرق الترصد ومكافحه العدوي دورها بفحص ما يزيد عن 500 حالة من المخالطين من أبناء كبار الأسر وعائلات القرية، فضلا عن التزام مسؤولي الجهات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بتوفير كافة السلع الغذائية والخضروات والفواكه لأبناء القرية لمدة 14 يوما طوال فترة العزل الصحي.