رمضان عبدالمعز يوضح أقوى العبادات عند الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن أقوى أسلحتنا هي الدعاء "استهزأ بالدعاء وازدريه وما تدري ما يصنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد، وللأمل انقضاء"، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا "من لم يسأل الله يغضب عليه"، "وأنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء".

وأضاف عبدالمعز، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون"، ويجب علينا أن ندعي الله ولا نمل من الدعاء ونلح على الله في الدعاء وندعو الله والاستغاثة به وبرحمته.

وأكد، أن أقوى عبادة هي الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد "الدعاء هو العبادة وأقرأو إن شئتم قول الله تعالى "وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين".