فيديو.. رمضان عبدالمعز يدعو الله لإزالة كورونا: اللهم رحمتك نرجو

دعا الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، دعاء مؤثرا عن الأحوال التي تمر بها البلاد حالياً من تفشي فيروس كورونا حول العالم، في برنامج "لعلهم يفقهون"، قائلا "أسأل المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم، اللهم ما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ما ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم فعلمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وذدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وخالقنا يا من بيده مقاليد السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله افتح لنا فتحا كريما يا حنان يا منان، الله لكل شيء وعلى كل شيء الواحد الأحد الحي خالق كل شيء رازق كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ما أحلمك وبحالي ما أعلمك وعلى فرحي ما أقدرك أنت ثقتي ورجائي اجعل حسن ظني فيك دوائي".

وأضاف، اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأنرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.

وتابع، اللهم يا أكرم من سؤل ويا أجود من أعطى نسألك فلا تردنا خائبين فلا خاب من أنت مولاه أنت ولينا حسبنا نعم المولي ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا ومصرنا وأمتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ارزقنا الإخلاص في السر والعلن والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغني والفقر وأن نعفو عمن ظلمنا وأن نعطي من حرمنا وأن نصل من قطعنا وأن يكون صمتنا فكر وأن يكون نطقنا ذكرا وأن يكون نظرنا عبرة.

واستكمل، اللهم إنك قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، اللهم رحمتك نرجو، اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أمِّنا في أوطاننا أصلح الراعي والرعية ورد الناس إليك رداً جميلاً، اللهم ردنا إلى بيوتك رداً جميلاً اللهم افتح لنا بيوتك، اللهم يا من قلت في كتابك الكريم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤساكم ومقصرين لا تخافون، اللهم ببركة هذه الآية بلغنا جميعاً بيتك الحرام وحرم رسولك الكريم ونحن في أمن وأمان وفي صحة واطمئنان برحمتك اللهم يا رحيم يا رحمن وصب علينا وعلى أمتنا الخير صبا ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا.